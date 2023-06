Çağdaş Atan: Transfer tahtasının açılacağı sözünü aldık

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, yaptığı sezon değerlendirmesinde, "Sezon bitti, değerli yönetimimizle oturduk konuştuk. Transfer tahtasının açılacağı, bu sayede yeniden hayaller kurabilecek kadro yaratabileceğimizin sözünü aldık" dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sosyal medya hesabından sezon sonu değerlendirmesi yaptı. Kayserispor'da çalışma kararını aldığında kulüp yönetiminin kendisine karşı çok dürüst olduğunu kaydeden Çağdaş Atan, "Transfer yasağımız vardı, geçen sezon kiralık olarak görev yapan oyuncular takımdan ayrılacaktı ve kadromuza katılan kimse olmayacaktı. İlk günden itibaren birlikte idman yapıp, son güne kadar birlikte hareket edeceğimiz bir kadro vardı. Bizim nedenimiz de, bu zor şartlarda bir arada kalıp hayal kurmaktı. Sıfır da parayla değil ya. `Hayalimiz bütçelerden büyük´ deyip birlikte büyüdük. Şampiyonluk hedefinde birleşmek kolaydır. Kayseri halkının bu hayali sahiplenmesi, hayatımda hiç tanık olmadığım özel bir kenetlenmenin ortaya çıkmasına yol açtı" diye konuştu.

"HEPSİ ASLANLAR GİBİ ELİNDEN GELENİ YAPTI"

Oyuncuların farklı pozisyonrda oynamasına karşın ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Çağdaş Atan, "Hepsiyle gurur duyduk, hepsi de en üst seviyenin büyük oyuncuları olduklarını bir kez daha kanıtladılar. Sadece Onur değil, sezon içinde ilk 11´imizden 4 oyuncumuz ayrıldı. Eksildikçe çoğaldık, bir arada durdukça büyüdük. Depremi yaşadık, haftalarca tesislerde birlikte kaldık. Yetmedi, sahada kazandığımız puanların silinmesine tanıklık ettik. Ceza geldi. Biz hiç umursamadık. Oyun oynadık, oyunumuz her gün büyüdü. Futbolun dizilişlerden bağımsız olduğunu, güzel oynamak için bir felsefe uğruna birlikte hareket edebilmenin her şeyin üstünde olduğunu bağırdık. Takım yeteneğimiz, kadromuzun yetenek toplamının üstüne çıktı. Bunu idmanda ter döken oyuncularımız başardı. O oyunculara destek olan kulüp personelimiz başardı. Gece gündüz çalışan teknik ekibimiz başardı. Zor şartlarda kulübe kaynak yaratmaya çalışan yönetimimiz başardı. Her düştüğümüzde bizi ayağa kaldıran Kayserispor taraftarı başardı. Biz başardık. Sezon bitti, değerli yönetimimizle oturduk konuştuk. Aramızdan daha da çok ayrılanlar olacak. Transfer tahtasının açılacağı, bu sayede yeniden hayaller kurabilecek kadro yaratabileceğimizin sözünü aldık. Fakat bu söz, kampa yeni kadromuzla girebileceksek anlam kazanacak. Aksi halde kaynaklarımızı boşa harcamış olacağız."

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-06-19 14:37:01



