Selçuklu ve Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi çeşmeler, kaderine terk edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu ve Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi çeşmeler, kaderine terk edildi

DHA

Selçuklu ve Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi çeşmeler, kaderine terk edildi


Furkan KAVUKLUSevilay AY/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde Selçuklu ve Osmanlı Devleti dönemlerinde inşa edilen tarihi çeşmeler, kaderlerine terk edildi. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celil Arslan, "Günümüzde su yolları tıkandığı için çeşmelerden artık su akmıyor. Hacı Rüştü Efendi Çeşmesi nispeten sağlam durumda. Diğerleri metruk bir halde bulunuyor. Dolayısıyla, su kanalları kesilen bu çeşmelerin sağlıklı hale getirilmesi gerekiyor" dedi.
Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi'ndeki tarihi çeşmeler, Selçuklu ve Osmanlı Devleti dönemlerinde inşa edildi. Tarihi çeşmeler, uzun bir süre vatandaşların içme suyu ihtiyacını karşıladı. Geçen zamanda çeşmelere gelen su yolları tıkandığı için kullanılamaz hale geldi. Zamanla bakımsız kalan çeşmelere sprey boya ile yazılar yazılarak zarar verildi.
ERÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celil Arslan, "Tavlusun'a öncelikle coğrafi konumu itibarıyla bakmak gerekiyor. Vadi içinde bulunan bir yerleşim yeridir. Özellikle 1800'lü yıllarda, Kayseri'nin önemli yerleşim yerlerinden birisi olmuştur. Burada, çeşmeler dışında diğer yapı türleri de var. Bu yönüyle su yapıları, yerleşim yerlerinin önemli bir sorunu olarak karşımıza çıkar. Çeşmeler dışında baktığımız zaman, doğal haliyle akan, kar ve yağmur sularını biriktirmeye yarayan ve bunların köy içinde dağılımını sağlayan bir şebekenin olduğunu görüyoruz. Tavlusun'da çeşmeler müstakil olarak yapılmıştır. Bunlar mahalle çeşmeleri şeklindedir. İnsanlar günlük hayattaki ihtiyaçlarını bu çeşmelerden karşılıyorlardı" diye konuştu.
'SAĞLIKLI HALE GETİRİLMESİ GEREKİYOR'
Geçmişten günümüze ulaşan az sayıda çeşmenin bulunduğunu belirten Arslan, "Günümüze kadar ulaşan 6-7 tane çeşme vardır. Bunlar eğimli bir arazide, yüzeye bitişik olarak yapılmıştır. Çeşmelerden ikisinin kitabesi var. Hacı Rüştü Efendi Çeşmesi'nin 1962 tarihli bir kitabesi var. Diğeri ise 1879 tarihli Karagöz Mezarlık Çeşmesi´dir. Bunlar dışındakilerde maalesef kitabe bulunmuyor. Dolayısıyla yapımını da 19'uncu yüzyılın ikinci yarısı sonlarına doğru olarak düşünebiliriz. Günümüzde su yolları tıkandığı için çeşmelerden artık su akmıyor. Hacı Rüştü Efendi Çeşmesi nispeten sağlam durumda. Diğerleri metruk bir halde bulunuyor. Dolayısıyla, su kanalları kesilen bu çeşmelerin sağlıklı hale getirilmesi gerekiyor. Bir proje çerçevesinde bu çeşmeler restore edilerek yok olmaktan kurtulabilir. Çünkü bunlar sayıları gittikçe azalan ve yok olan yapı grubunuzdan birini oluşturuyor. Bunlar kullanım dışı kaldığı için etrafı çöplük haline dönüştürülüyor" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Sevilay AY-Furkan KAVUKLU
2023-06-20 12:12:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Kayseri'de sağanak etkili oldu
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Çağdaş Atan: Transfer tahtasının açılacağı sözünü aldık
YEREL HABERLER Çağdaş Atan: Transfer tahtasının açılacağı sözünü ...
Bakan Özhaseki, Kayseri'de temel atma töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Özhaseki, Kayseri'de temel atma töreninde ...
Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'dan transfer açıklaması:
YEREL HABERLER Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'dan transfer ...
Bakan Özhaseki: 1 yıl içinde 311 bin konut yapılacak
YEREL HABERLER Bakan Özhaseki: 1 yıl içinde 311 bin konut yapılacak
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri'de şehit ve gazi çocukları tiyatro oyunu sergiledi
YEREL HABERLER Kayseri'de şehit ve gazi çocukları tiyatro oyunu ...
AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Özvatan'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Özvatan'ı ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'de baraj gölüne aracıyla düşen kişi öldü
YEREL HABERLER Kayseri'de baraj gölüne aracıyla düşen kişi öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.