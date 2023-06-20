Avukat, tabancasını temizlerken kendini vurdu

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Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de avukat İsmail Kaygısız (29), evinde temizlediği ruhsatlı tabancasının ateş alması sonucu yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi 3170 Sokak´taki 14 katlı bir binanın 2'nci katında meydana geldi. Avukat İsmail Kaygısız´ın temizliğini yaptığı ruhsatlı tabancası ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, Kaygısız´ın göğsüne isabet etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaygusuz, gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-06-20 15:31:11



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