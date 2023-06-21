Kayseri'de, Kelime-i Tevhid Hat Sergisi açıldı



Özge Zeynep ARIK-Sevilay AY/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Albayrak Grubu´nun geleneksel hale getirdiği ve bu yılki teması 'Kelime-i Tevhid' olan Hat Sergisi açıldı. 13 hattatın hazırladığı sergideki eserler, 11 Temmuz'a kadar Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor olacak. İslam kültür ve medeniyetinin nadide sanat dallarından olan hat sanatına katkı sağlama amacıyla Albayrak Grubu´nun Hat Sergisi´nin yeni durağı Kayseri oldu. Kayseri Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde açılışı gerçekleştirilen 'Kelime-i Tevhid' Hat Sergisi'ne, Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Albayrak Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ve sanatseverler katıldı. "HAT SANATINA VERDİĞİ BU DESTEĞİN ÖZELLİKLE KAYSERİ´DE OLMASI BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR"Vali Gökmen Çiçek sergide yaptığı konuşmada, "Kültürel zenginliği ile sürekli gurur duyduğumuz Kayseri´de, yaşama gayemiz olan bir cümlenin en güzel yazılışı olan hat sanatının Albayrak Grubu tarafından sergilenmesinden ötürü çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Albayrak Gurubu´nun hat sanatına verdiği bu desteğin özellikle Kayseri´de olması bizi çok mutlu ediyor çünkü Kelime-i Tevhid´in hat sanatıyla en güzel yazılışının olduğu sergi Kayseri´ye çok yakışıyor" dedi. "ASIRLIK TARİHİ YAPIDA ESERLERİMİZİ SERGİLEMEK BÜYÜK BİR ANLAM TAŞIYOR" İslam medeniyetinin taşlarıyla döşenerek bugünlere gelen hat sanatının yolculuğuna dokuz yıldır katkı sunduklarını belirten Albayrak Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ise "Hat eserlerimizi Kayseri´deki bu özel mekânda, Selçuklu medeniyeti üzerine dünyanın ilk ve tek müzesi olan Selçuklu Uygarlığı Müzesi´nde de sanatseverlerle buluşturmak istedik. Anadolu mimarlık tarihinin günümüze kalan en önemli yapılarından olan, `Çifte Medrese´ olarak da tanınan, geçmişte Gevher Nesibe Darüşşifası ve Giyasiye Medresesi olarak asırlarca insanlara hizmet eden bu tarihî yapıda eserlerimizi sergilemek, hat sanatına ilgi duyan ve bu sanatın devamlılığına katkı sunan herkes için büyük bir anlam taşıyor. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. 13 USTA HATTATIN ESERLERI YER ALIYOR 13 usta hattatın eserlerine ev sahipliği yapan sergi, 11 Temmuz'a kadar Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Sergiyi hazırlayan sanatçılar arasında Seyid Ahmet Depeler, Davut Bektaş, Savaş Çevik, Osman Özçay, Abdurrahman Depeler, Hakan Arslan, Mehmed Özçay, Sami Naddah, Şahryanşah Siracuddin, Casim Muhammed Mirac, Mustafa Parıldar, Muhammed Yaman ve Serkan Selalmaz'ın eserleri yer alıyor. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Kayseri / Merkez Özge Zeynep ARIK-Sevilay AY/KAYSERİ, (DHA)-

2023-06-21 16:54:11



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