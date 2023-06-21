Sağanak nedeniyle yıkılan istinat duvarı 3 aracın üstüne çöktü

Furkan KAVUKLUSevilay AY/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de sağanak nedeniyle bir iş yerinin istinat duvarı çöktü. Park halindeki 3 araç, çöken duvarın altında kalarak, kullanılamaz hale geldi.
Kayseri'de öğle saatlerinde başlayan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi meydana gelirken, Organize Sanayi Bölgesi 6'ncı Cadde'de bulunan bir iş yerinin istinat duvarı çöktü. Park halinde bulunan 3 araç, çöken istinat duvarının altında kaldı. Ekipler, kullanılmaz hale gelen araçların yıkılan duvarın altından çıkarılması için çalışma başlattı. Diğer yandan sağanak nedeniyle su birikintisi oluşan bölgelerde belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor, suyla kaplanan yollar vidanjör yardımıyla temizleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLUSevilay AY
2023-06-21 20:03:43
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.