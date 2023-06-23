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Kayseri'de 18 öğrenci LGS'den 'tam puan' aldı

DHA

Kayseri'de 18 öğrenci LGS'den 'tam puan' aldı


Furkan KAVUKLUSevilay AY/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 18 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, sınavda tam puan alan öğrencileri tebrik etti.
Türkiye genelinde 8´inci sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu LGS sınavı, yaklaşık 1 milyon 30 bin 195 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. 4 Haziran´da yapılan LGS´nin sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün açıklandı. Türkiye genelinde, sınavdaki tüm soruları doğru cevaplayan öğrencilerden 18'i Kayseri'den çıktı. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrencileri makamında kabul etti. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Karaköse, "Bugün an itibariyle LGS sınavının sonuçları açıklandı. Haftalardır heyecanla bu sınavın sonuçlarını bekliyorduk. Mutlu bir gündeyiz. Kayseri ili olarak 18 öğrencimiz tam puan aldı. Bu 18 öğrencimizden, 10 öğrencimiz devlet okulundan, 8 öğrencimizde özel okullarda eğitim alan öğrenciler. Tabi bu sayının her yıl biraz artması bizim için önemli. Esasında hiçbir öğrencimiz hiçbir şey kaçırmadı. Bir sınava girdiler. Bir sınav puanı aldılar ve şimdi bu sınav puanıyla okullarını tercih edecekler. Yaşam ve eğitim hayatları devam edecek. Birinci olan, tam puan alan öğrencilerimiz başta olmak üzere, onların öğretmenlerini, yöneticilerini ve tabii ki en çok da öğrencilerimizle beraber bu mücadeleyi veren ailelerini tebrik ediyoruz" dedi.  
`ZORLU BİR SÜREÇTİ´
500 tam puan alan 8´inci sınıf öğrencisi Ceylin Dönmez ise, "Kadir Has Ortaokulu'nda okuyorum. 500 tam puan aldım. Çok güzel bir duygu. Zorlu bir süreçti ve bu süreci en iyi şekilde atlatmamda hem ailem başta olmak üzere, öğretmenlerim ve arkadaşlarım da çok yardımcı oldu. O yüzden onlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
'EN BÜYÜK DESTEKÇİM AİLEM OLDU'
Türkiye birincilerinden Serra Gül Köylü de "Ben de 500 tam puan aldım ve bu süreçte en büyük destekçim ailem oldu. Her zaman beni desteklediler. Bunun yanında öğretmenlerim, okulumdaki idareciler özellikle motivasyonumu kaybetmeme açısından bana yardımcı oldular" diye konuştu.
Muhammet Emin Örnek, 500 tam puan aldığı için mutlu olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"50. Yıl Dedeman Ortaokulu´ndan geliyorum. Başarımda katkısı olan bana en büyük destekçim olan ailem başta olmak üzere öğretmenlerim, okul idaremiz ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLUSevilay AY
2023-06-23 19:59:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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