

Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında KayseriMalatya kara yolunun 50'nci kilometresinde, Karatay mevkisinde meydana geldi. Mustafa H. yönetimindeki 34 LVP 957 plakalı minibüs ile İ.Ö. yönetimindeki 38 GG 125 plakalı TIR çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan Narin Y., Meryem H. ve Dilek B. hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, ölen 3 kişinin cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi´nin morguna götürüldü.

Minibüstekilerin, Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan Van'a gittiği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-06-24 11:15:33



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