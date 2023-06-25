Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çiğ köfteci kuryesi Mehmet, öldü

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Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, siparişten dönerken otomobilin çarptığı 15 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü çiğ köfteci kuryesi Mehmet Akif Zengin, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Sivas Bulvarının 15'inci kilometresinde meydana geldi. E.D. yönetimindeki 06 VIP 42 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, siparişini teslim ettikten sonra iş yerine dönmek üzere yola çıkan çiğ köfteci kuryesi Mehmet Akif Zengin'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2023-06-25 03:04:56



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