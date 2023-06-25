Kayseri'de meslektaşını öldüren taksici tutuklandı, babası serbest



Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de müşteri sırası nedeniyle yaklaşık 2 ay önce tartıştığı ve sonrasında aralarında husumet oluşan meslektaşı Ali Demirel´i (32) bıçaklayarak öldüren taksi şoförü Reşit D. (23), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay sırasında yanında bulunan babası M.D. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 23 Haziran saat 16.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Talas Bulvarı'ndaki Kızılay EKM taksi durağı yakınlarında meydana geldi. Yaklaşık 2 ay önce müşteri sırası nedeniyle tartışan ve sonrasında aralarında husumet oluşan taksi şoförü Reşit D. ile Ali Demirel arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Reşit D., aracından aldığı bıçakla Demirel´i yaralayarak, yanında bulunan babası M.D. ile kullandığı taksiyle kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demirel, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ali Demirel´in cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Reşit D. ve babası M.D. ise polis ekiplerinin takibi sonucu bir akaryakıt istasyonunda yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Reşit D.'nin emniyette verdiği ifadede, "Ali Demirel ile yaklaşık 2 ay önce yolcu tartışması yapmıştık. İkimiz de farklı taksi duraklarında çalışıyoruz. Bu olayın ardından aramızda husumet oluştu. Olay günü de babamla seyir halindeyken kendisiyle tesadüfen karşılaştım. Tartıştık ve bu olay meydana geldi" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Reşit D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, babası M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşanan olayda hayatını kaybeden Ali Demirel'in cenazesi de otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Hulusi Akar Camine getirildi. Kılınan cenaze namazına Demirel'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Demirel, Talas Başakpınar mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-06-25 13:58:11



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