Kayseri´de tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle öldürdü



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de Ali Dadaloğlu (53), tartıştığı kardeşi Celal Dadaloğlu (37) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yeşilhisar ilçesi Musahacılı Mahallesi´nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Celal Dadaloğlu ile ağabeyi Ali Dadaloğlu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Celal Dadaloğlu, evden aldığı av tüfeğiyle ağabeyi Ali Dadaloğlu´na ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Ali Dadaloğlu, yere yığıldı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı Ali Dadaloğlu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yeşilhisar Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. 3 çocuk babası Ali Dadaloğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Dadaloğlu´nun cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayın şüphelisi Celal Dadaloğlu ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2023-06-26 23:32:02



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