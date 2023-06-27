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Bakan Özhaseki: Bu bayrama biraz daha buruk giriyoruz

DHA

Bakan Özhaseki: Bu bayrama biraz daha buruk giriyoruz


Furkan KAVUKLUÖzge ARIK/KAYSERİ, (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bu bayrama biraz daha buruk giriyoruz. Deprem, hepinizin bildiği gibi, `asrın afeti´ olarak nitelendirilse de şahsi kanaatim, 1000 yıldır şu Anadolu topraklarında kurduğumuz medeniyetimizin başına gelebilecek en büyük felaketle karşı karşıya kaldık. Şu ana kadar 180 bin civarında kalıcı konutun ihalesi yapıldı. Sene sonuna kadar 311 bini tamamlanacak" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valiliği´nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Burada konuşan Bakan Özhaseki, "Arifemiz, bayramınız mübarek olsun. Cenabıhak nice bayramlara huzurla, ağız tadıyla ulaştırsın diye dua ediyorum. Kurban yakınlaşmaktır, paylaşmaktır. Allah'a yakınlaşmanın bir yoludur. Allah, nice güzel günlerde hepimizi bir araya getirsin diye yine dua ediyorum. Bu bayrama biraz daha buruk giriyoruz. Deprem, hepinizin bildiği gibi, `asrın afeti´ olarak nitelendirilse de şahsi kanaatim, 1000 yıldır şu Anadolu topraklarında kurduğumuz medeniyetimizin başına gelebilecek en büyük felaketle karşı karşıya kaldık. 11 kadar ilimiz, 100 kadar ilçemiz, 1000 kadar köyümüz bu afetten etkilendi. Hasar gören toplam yapı sayısı, bağımsız birim olarak 850 bin civarında. Toprağa verdiğimiz canlarımız ise 50 binden fazla. Bütün bu zararların altından kalkmak lazım. Hepimiz bir büyük bir gayret içindeyiz. İnşallah o yaraları saracağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın" diye konuştu.
`ŞU ANA KADAR 180 BİN CİVARINDA KALICI KONUTUN İHALESİ YAPILDI´
Deprem bölgesinde kalıcı konutların yapımında büyük adımlar atıldığını aktaran Bakan Özhaseki, "Depremin olduğu günlerde gerek büyükelçi düzeyinde gerekse başka devletlerin bakanları düzeyinde gelenler, o bölgelerde karşılaştığımızda muhataplarına, `Eğer böyle bir afet bizim ülkemizde meydana gelmiş olsaydı biz bu afetin altından kalkamazdık. Bunun yarısı kadar, çeyreği kadar bir afetle bile karşılaşsak biz bunun altından kalkamazdık´ diye hep ifade ettiler. O gün gece yarısından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün bakan arkadaşlarımız, valilerimiz, belediye başkanlarımız ve o acıyı yüreğinde hisseden herkes oradaydılar. Allah herkesten razı olsun. Herkes elinden ne geliyorsa onu yaptı. Gücü neye yetiyorsa onu işledi. Bugün için de kalıcı konutlar yapımına doğru büyük adımlar atılıyor. Şu ana kadar 180 bin civarında kalıcı konutun ihalesi yapıldı. Sene sonuna kadar 311 bini tamamlanacak. İnşaatlar başladığı andan itibaren de 1 sene içinde, Allah nasip ederse onları sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.
`FAY KIRIKLARI VE FAY HATLARI ÜZERİNDE ASLA YAPILAŞMA OLMAYACAK´
Yerinde dönüşümün esaslarını belirlediklerini ve kısa süre içinde şartlarını açıklayacaklarını belirten Özhaseki, "Vatandaş orada evini kendisi yapmak istediğinde, denetim ve proje safhası daha sonrasında devam eden süreçte bizim birebir kontrolümüzde devletin desteğiyle herkes orada yıkılan yerlerini yeniden yapabilecek. Ama dikkat edeceğimiz bir husus fay kırıkları ve fay hatları üzerinde, dere yatakları üzerinde asla yapılaşma olmayacak. Ama zemin sağlam olan yerlerde yapılaşmaya mümkün olduğunca izin vermeye çalışacağız. Orada da zemin artı 3, zemin artı 4 gibi bir yükseltiden daha fazla bir yüksekliğe de izin vermeyeceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLUÖzge Zeynep ARIK
2023-06-27 15:30:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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