Bakan Özhaseki: Bu bayrama biraz daha buruk giriyoruz (2)



`MADDİ ZARAR 100 MİLYAR DOLAR´

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, eski fuar alanında düzenlenen AK Parti bayramlaşma programına katıldı. Burada konuşan Bakan Özhaseki, "Türkiye'nin de en zor seçiminde şimdi sizler yine sağduyudan, doğrudan yana oyununuzu kullandınız ve Sayın Cumhurbaşkanımızı da Cumhurbaşkanlığı makamına kadar çıkardınız. Allah kötülere fırsat vermesin, Kandil'deki katilleri sevindirmesin diye dua ettik. Allah bu ülkeden çıkıp Türkiye'ye düşmanlık yapan bir ülkenin kucağındaki şizofren yapıya FETÖ denen belayı sevindirmesin diye de hep dua ettik. Sizler de destek verdiniz, bugünlere kadar geldik. Biz şimdi yine çalışacağız, gayret edeceğiz. Emeğimizi hiç esirgemeyeceğiz. Biz biliyoruz ki Allah bizi mahcup etmesin diye dua ederken, bir taraftan da duamızın ucunda hep siz vardınız. Sizlerin o duaları sayesinde ayaktayız. Deprem gibi bir felaket çıktı karşımıza. Yüzyıllık değil, emin olun bin yıllık. Bu Anadolu topraklarında kurduğumuz medeniyetimizin başına gelen en büyük bela deprem. 11 ilimizi etkilediği gibi bine yakın köyümüzü ve ilçemizi de etkiledi. 850 bin bağımsız birim yıkıldı. Bunların hepsi yapılacak. O bölgelerden çıkmayacağız" dedi.

´50 BİN CANIMIZ TOPRAKTA´

Depremde nedeniyle oluşan maddi hasara değinen Bakan Özhaseki, "Bütün bakan arkadaşlarımız deprem bölgelerinde görevli. Bayram namazını o bölgede kılacaklar. Ben yarın Kahramanmaraş tarafına gidiyorum. Onların evlerini yapıp teslim edinceye kadar orada olacağım. İnsanlar dönüp bizlere, 'Allah sizden razı olsun', 'hakkımız helal olsun' diyene kadar oralardayız. Oradan hiç ayrılmayacağız. Bunu herkes bilsin. Ne söz vermişsek bu sözlerin hepsini tutacağız. Kolay değil. 50 bin canımız toprakta. Onları karşılayacak ve geri getirecek bir durumumuz yok. Maddi zararı soruyorsanız 100 milyar dolar. Öyle bir şey bütçe de var mı? Yok ama Allah Kerim. Biz inanıyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)Furkan KAVUKLUÖzge ARIK/KAYSERİ, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLUÖzge Zeynep ARIK

2023-06-27 19:37:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.