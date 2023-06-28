Kayseri'de acemi kasaplar hastanelik oldu

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Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de bayramın ilk gününde kurbanlıklarını kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan acemi kasaplar, hastanelik oldu.

Kurban Bayramı'nın ilk günü kentte önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Hayvanlarını kendileri kesmek isteyen bazı kişiler ise kesim sırasında el, kol ve bacaklarından yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, Kayseri Devlet Hastanesi acil servisine geldi. Yaralılara ayakta müdahale edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-06-28 09:34:51



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