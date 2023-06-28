Oto galeride yangın çıktı, 6 araç zarar gördü

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Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, oto galeride çıkan ve 6 aracın zarar gördüğü yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi Oto Galericiler Sitesi'ndeki bir dükkanda, sabah saatlerinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler, galeriyi kapladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında, galeri ve içindeki 6 araç zarar gördü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-06-28 10:47:15



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