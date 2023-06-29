Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Demir yollarında neden taşlar olur?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, tarım işçilerini taşıyan minibüsle, kamyonetin çarpıştığı kazada Fikret Kara (38) öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, KayseriSivas kara yolu Yeşilyurt mevkisinde meydana geldi. Kahramanmaraş'tan çalışmak için Kayseri'ye gelen tarım işçilerini taşıyan A.K. yönetimindeki 06 PFR 17 plakalı minibüs ile M.A. idaresindeki 38 AAH 211 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, minibüsteki 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan Fikret Kara (38), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kamyonetin sürücüsü M.A. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-06-29 15:35:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.