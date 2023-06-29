Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, tarım işçilerini taşıyan minibüsle, kamyonetin çarpıştığı kazada Fikret Kara (38) öldü, 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, KayseriSivas kara yolu Yeşilyurt mevkisinde meydana geldi. Kahramanmaraş'tan çalışmak için Kayseri'ye gelen tarım işçilerini taşıyan A.K. yönetimindeki 06 PFR 17 plakalı minibüs ile M.A. idaresindeki 38 AAH 211 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, minibüsteki 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan Fikret Kara (38), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kamyonetin sürücüsü M.A. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU
2023-06-29 15:35:28
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