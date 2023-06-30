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Kuşunu yakalamak için çıktığı 22 katlı rezidansın çatısından düşüp öldü

DHA

Kuşunu yakalamak için çıktığı 22 katlı rezidansın çatısından düşüp öldü


Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, kaçan kuşunu yakalamak için çıktığı 22 katlı rezidansın çatısından düşen Mustafa Tağman (47), hayatını kaybetti.
Olay, saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı´nda bulunan 22 katlı rezidansın çatısında meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Tağman, kaçan kuşunu almak için rezidansın çatısına çıktı. Kuşunu yakalamak isteyen Tağman, dengesini kaybederek düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık görevlileri, Mustafa Tağman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tağman, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU
2023-06-30 15:10:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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