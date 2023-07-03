Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına perşembe günü başlayacak



İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Kayserispor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına perşembe günü yapacağı idmanla başlayacak.

Geçtiğimiz sezonu 9´uncu sırada tamamlayan Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına bu hafta başlayacak. 2023-2024 sezonu için ilk idmanını perşembe günü yapacak olan sarı kırmızılılarda transfer yasağı henüz kaldırılamadı. Ağırlıklı olarak altyapıdan yetişen isimlerden oluşan kadroyla sezona başlayacak olan Kayserispor´da sözleşmesi sona eren bazı isimlerle görüşmeler devam ediyor. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-07-03 12:45:03



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