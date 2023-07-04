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15 yaşındaki çocuk, kontağı üzerinde olan halk otobüsünü kaçırdı

DHA

15 yaşındaki çocuk, kontağı üzerinde olan halk otobüsünü kaçırdı


Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 15 yaşındaki M.Ö., park halinde bulunan halk otobüsünü kaçırıp, 5 kilometre sonra kaza yaptı. Kazadan yara almayan M.Ö., polis merkezine götürüldü. 
Olay, saat 23.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesinde meydana geldi. M.Ö., park halinde bulunan ve kontağı üzerinde olan 38 AB 262 plakalı halk otobüsünü çalıştırıp, hareket etti. Otobüsle yaklaşık 5 kilometre ilerleyen M.Ö., kaldırıma çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.Ö.'nün kazadan yara almadığı belirlenirken, itfaiye ekipleri ise otobüsün fren sisteminde meydana gelen dumana müdahale etti. 
Halk otobüsü olay yerine gelen sahibine teslim edilirken, M.Ö. ise polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2023-07-04 01:26:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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