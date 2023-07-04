Kayseri merkezli 6 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 16 gözaltı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ merkezli 6 ilde düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda yaklaşık 250 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 16 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kayseri merkezli Ankara, Yozgat, Osmaniye, Gaziantep, Adana'da yaşayan 19 kişinin kaçak akaryakıt ticareti yaptığı belirlendi. 24 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 kişi yakalandı. Akaryakıt üretim tesislerinde yaklaşık 250 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürülürken, firari 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri DHA

2023-07-04 11:03:48



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