Halk otobüsünü kaçıran 15 yaşındaki çocuk, ailesine teslim edildi

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Sevilay AY-Özge ARIK/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, park halindeki halk otobüsünü kaçırıp, yaklaşık 5 kilometre sonra kaza yapan 15 yaşındaki M.Ö., emniyetteki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesinde meydana geldi. M.Ö., park halinde bulunan ve kontağı üzerinde olan 38 AB 262 plakalı halk otobüsünü çalıştırıp, hareket etti. El freni çekik olan otobüsle yaklaşık 5 kilometre ilerleyen M.Ö., kaldırıma çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye sevk edildi. M.Ö.'nün kazadan yara almadığı belirlenirken, itfaiye ekipleri ise otobüsün fren sisteminde meydana gelen dumana müdahale etti. Halk otobüsü olay yerine gelen sahibine teslim edilirken, M.Ö. ise polis merkezine götürüldü.

Emniyette ifadesi alınan M.Ö.'nün sağlık nedenlerinden dolayı olayı anlatamadığı öğrenildi. M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2023-07-04 18:55:28



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