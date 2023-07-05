Kayseri'de 100 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

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Sevilay AYÖzge ARIK /KAYSERİ,(DHA)-KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 100 yıl hapis cezası bulunan M.Ç. (18), polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 41 ayrı 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 100 yıl hapis cezası bulunan M.Ç.'nin Gülük Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, M.Ç.'yi saklandığı adreste gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ç., cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Sevilay AY-Özge Zeynep ARIK

2023-07-05 12:18:22



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