Çağdaş Atan: Kayserispor taraftarına hayal satmadım

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan sezonun ilk idmanında yaptığı konuşmada, "'Kampa yeni oyuncuların çoğunun yetiştirip girebilirsek eğer, geçen seneki başarıyı tekrarlayabiliriz´ demiştim. Ama maalesef bu gerçekleşmedi. Ben hiçbir zaman Kayserispor taraftarına, Kayseri şehrine hayal ve umut satmadım" dedi.

Kayserispor, bugün teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yaptığı antrenmanla 2023-2024 sezonun hazırlıklarına başladı. İdman öncesi açıklama yapan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Önümüzde zorlu süreç var, Planlarınız var. Geçen sene güzel bir hikaye yazdık. Yeni hikayeler yazmak lazım. Biz ekip olarak buna hazırız. Kayserispor bizim gözümüzde her zaman geçen sezonun ilk yarısındaki puan tablosunda olması gerekiyor. Bu işin üç tane sac ayağı var. Tek ekip, yönetim ve futbolcular. Yönetimimiz bize aramıza yeni oyuncular katılacağıyla ilgili söz verdi. Ben bu sözlerini tutacaklarını düşünüyorum. En kısa zamanda aramıza iyi oyuncular katmayı planlıyoruz. Çünkü şu an geçen seneki kadronun çok çok gerisindeyiz. Ve çok da geç kalmış olduğumuzu söyleyebilirim. `Kampa yeni oyuncuların çoğunun yetiştirip girebilirsek eğer, geçen seneki başarıyı tekrarlayabiliriz´ demiştim. Ama maalesef bu gerçekleşmedi. Biz o gerçekleşecek günü bekliyoruz. Umudumuz var. Ben hiçbir zaman Kayserispor taraftarına, Kayseri şehrine hayal ve umut satmadım. Hiç öyle bir şey yapmaya da niyetim yok. Oyunculara söylediğim şey onlar bizim yani büyüttüğümüz bir çiçek gibi. Onları kaybetmek istemedim. Tekrardan güzel, başarılı, iyi bir sezon geçirmek istiyoruz. Ama dediğim gibi beklentilerimiz var. Sezonun sonlarına doğru açıklamalarım oldu. Bu açıklamalarımın tamamının da arkasındayım. Şu anda arkasındayım" ifadelerini kullandı.

"KADROMUZUN ACİLEN GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKİYOR"

Şu an aralarına katılan yeni oyuncu olmadığını hatırlatan Çağdaş Atan, "Aksine kaybettiğimiz oyuncular var. Bu bir süreç, beklememiz gerekiyor. Bu süreyi de yönetimimize tanımamız gerekiyor ama sürenin de çok daraldığını bilmemiz gerekiyor. Kampa tam kadro gelemedik ama bundan sonra bir an önce geç kaldığımız durumu bizi bilen, beraber çalıştığımız oyuncularla avantaja çevirmemiz gerekiyor. Yeni gelen oyuncuların çok çabuk adaptasyonunu sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Bence şu an en az 6 tane oyuncuya ihtiyacımız var. Geçen sene başında Kayserispor için herkes olumsuz tablolar çiziyordu, elimizdeki kadro için. Şu an o kadrodan elimizde yanlış saymadıysam eğer 10 oyuncu yok. O beğenilmeyen kadronun içinden şu an 10 oyuncu yok. O yüzden kadromuzun acilen güçlendirilmesi gerekiyor. Listemizde belirlediğimiz 2-3 oyuncuyla da çok net görüşmeler yaptık. Ama maalesef içinde bulunduğumuz durumdan dolayı bir sonuç alamadık. O listedeki oyuncuları kaybediyoruz. Benim korkum çok fazla geç kalmak" sözlerini sarf etti.

"İŞLER ÇIĞIRINDAN ÇIKTIKTAN SONRA ZATEN BURADA DURMAMIZIN BİR ANLAMI YOK"

Sezon öncesi iki kamp dönemini de Kayseri´de geçireceklerini belirten Çağdaş Atan, "Oyuncularıma da onu söyledim. Onlarla çalışmaktan çok mutluyum. Tekrardan beklentilerimiz karşılanırsa iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Zaten onu geçirmeyeceğimizi düşündüğüm an daha önce de söyledim. Burada hayal satacak durumda değilim. Kayserispor'u başarılı hale getirecek grup varsa ben buradayım ya da sürdürülebilir bir Kayserispor varsa ben buradayım. İşler çığırından çıktıktan sonra zaten burada durmamızın bir anlamı yok. İlk etabı burada yapıp 19 Temmuz´da bir tane maç oynamayı planlıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

DIMITRIOS KOLOVETSIOS: LİGİ İYİ BİR SEVİYEDE TAMAMLAMAK İSTİYORUZ

Yeni sezonu değerlendiren Dimitrios Kolovetsios, "Yeni sezonun başlamasından dolayı çok mutluyuz. Bir buçuk ay bir tatil dönemi vardı. Hocalarımızın bize verdiği program dahilinde çalıştık. Şu anda yeni sezon başlıyor ve çok mutluyuz. Geçen sene iyi bir sezon geçirdik. Bu sene de bıraktığımız yerden devam edip yine aynı hedefler doğrultusunda ligi iyi bir seviyede tamamlamak istiyoruz" dedi.

MIGUEL CARDOSO: BU SENE DAHA İYİ BİR SEZON GEÇİRMEK İSTİYORUZ

Miguel cardoso ise, "Tatil dönemi geçirdik ve döndük. Kampımız başladı. Geçen sezon iyi bir sezon geçirmiştik. Bu sene daha iyi bir sezon geçirmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen sezonu ilk idmanında futbolcular düz koşu ve ısınma hareketleri yaptı.

