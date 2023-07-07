Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kayseri merkezli kaçak akaryakıt operasyonunda 19 şüpheli adliyede

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 10:58
        Kayseri merkezli kaçak akaryakıt operasyonunda 19 şüpheli adliyede

        Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ merkezli 6 ilde düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda gözaltına alınan 19 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kayseri merkezli Ankara, Yozgat, Osmaniye, Gaziantep, Adana'da yaşayan 19 kişinin kaçak akaryakıt ticareti yaptığı belirlendi. 24 adrese düzenlenen operasyonda 19 kişi yakalandı. Akaryakıt üretim tesislerinde yaklaşık 250 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  (DHA)

        DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

        2023-07-07 10:57:17

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Çağdaş Atan: Kayserispor taraftarına hayal satmadım
        Çağdaş Atan: Kayserispor taraftarına hayal satmadım
        Çöp konteynerında bulunan ölü bebeğin annesi yakalandı
        Çöp konteynerında bulunan ölü bebeğin annesi yakalandı
        Kayseri'de 100 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 100 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        Halk otobüsünü kaçıran 15 yaşındaki çocuk, ailesine teslim edildi
        Halk otobüsünü kaçıran 15 yaşındaki çocuk, ailesine teslim edildi
        Kayseri'de yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
        Kayseri'de yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
        Kayseri merkezli 6 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 16 gözaltı
        Kayseri merkezli 6 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 16 gözaltı