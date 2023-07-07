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        Kayseri'de işçilerin taşındığı servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 21 yaralı

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 20:41
        Kayseri'de işçilerin taşındığı servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 21 yaralı

        Beyza AYDOĞDU/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, kamyonet ile işçilerin taşındığı servis minibüsünün çarpıştığı kazada 4'ü ağır 21 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 18.30 KayseriMalatya yolunun 15'inci kilometresi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Murat A. yönetimindeki kamyonet ile Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçilerin taşındığı Kenan D. yönetimindeki 38 P 7676 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4'ü ağır 21 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Beyza AYDOĞDU

        2023-07-07 20:40:26

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