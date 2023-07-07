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        Kayseri'de sağanak sele neden oldu

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 21:37
        Kayseri'de sağanak sele neden oldu

        Özge ARIK/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Tarım arazileri su altında kalırken, bazı ev ve iş yerlerinde baskın meydana geldi. 

        Pınarbaşı ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur, Yukarıborandere Mahallesi'nde sele neden oldu. Bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Sel nedeniyle birçok evin giriş katını su basarken, ekili tarım arazileri de zarar gördü. Ekipler, sel nedeniyle zarar gören bölgelerde çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Özge Zeynep ARIK

        2023-07-07 21:36:28

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