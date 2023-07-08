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        Kayseri'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 01:20
        Kayseri'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı

        Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİAnkara karayolunda, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında KayseriAnkara karayolunun 30'uncu kilometresi Bağlar mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 DZE 868 plakalı yolcu taşıyan minibüs, aynı istikamete seyir halinde olan 38 BC 072 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 16 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

        Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

        2023-07-08 01:19:21

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