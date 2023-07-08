Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kayseri'de trafoya konan kartal yangına neden oldu

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 18:25
        Kayseri'de trafoya konan kartal yangına neden oldu

        Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR, (Kayseri), (DHA)KAYSERİ´nin Yeşilhisar ilçesinde trafoya konan kartal, elektrik akımına kapılarak ekili araziye düştü. Kıvılcım nedeniyle çıkan yangında, 130 dönüm buğday ekili alanda yaklaşık 1 milyon TL zarar meydana geldi .

        Olay Yeşilhisar ilçesi Karaağıl mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre trafoya konan bir kartal elektrik akımına kapılarak yere düştü ve öldü. Trafodan çıkan kıvılcımın, buğday ekili araziye sıçraması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, araziyi kapladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin ve çiftçilerin de yardımıyla yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü. Yangın sonrası bölgede yapılan incelemede 130 dönümlük buğday ekili alanın yaklaşık 1 milyon TL değerinde zarar gördüğü tespit edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri / Yeşilhisar Metin DEĞİRMENCİ

        2023-07-08 18:24:55

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Kayserisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
        Kayserisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
        Kayseri'de trafik kazası sonrasında demir sopa ve bıçaklı kavga: 1 yaralı
        Kayseri'de trafik kazası sonrasında demir sopa ve bıçaklı kavga: 1 yaralı
        KAYSERİ'DE MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 16 YARALI
        KAYSERİ'DE MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 16 YARALI
        Kayseri'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
        Kayseri'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
        Kayseri'de sağanak sele neden oldu
        Kayseri'de sağanak sele neden oldu
        Kayseri merkezli kaçak akaryakıt operasyonunda 19 şüpheli adliyede (2)
        Kayseri merkezli kaçak akaryakıt operasyonunda 19 şüpheli adliyede (2)