Kayserisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor´lu futbolcular sağlık kontrolünden geçti.
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Kayserispor´da futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Dünü çift idmanla geçiren sarı-kırmızılılar alt yapı ağırlıklı kadro ile sezon hazırlıklarına başlamıştı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idmanların ardından sarı-kırmızılı futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Aralarında Ethem Balcı, Talha Sarıaslan, Baran Ali Gezek´in de bulunduğu futbolcuların, özel bir hastanede kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, EKG ve dahiliye muayeneleri yapılarak kan değerlerine bakıldı.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2023-07-08 18:24:31