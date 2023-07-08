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        Kayserisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 18:25
        Kayserisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

        İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor´lu futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

        Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Kayserispor´da futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Dünü çift idmanla geçiren sarı-kırmızılılar alt yapı ağırlıklı kadro ile sezon hazırlıklarına başlamıştı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idmanların ardından sarı-kırmızılı futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Aralarında Ethem Balcı, Talha Sarıaslan, Baran Ali Gezek´in de bulunduğu futbolcuların, özel bir hastanede kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, EKG ve dahiliye muayeneleri yapılarak kan değerlerine bakıldı.

        DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

        2023-07-08 18:24:31

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