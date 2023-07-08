Kayseri'de kız kaçırma nedeniyle ev kurşunlayıp, kaçarken 2 kardeşten 1'ini otomobille ezerek öldürdüler

Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde, kız kaçırma meselesi nedeniyle bir evi kurşunlayan 3 kişi, otomobilleriyle kaçarken 2 kardeşe çarptı. Yaralanan kardeşlerden Halil İbrahim Kaya yaşamını yitirirken, Arif Kaya´nın ise tedavisi sürüyor.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Tomarza ilçesi Üçkonak Mahallesi´nde meydana geldi. Yaklaşık 15 gün önce Gülistan Atılgan, Kadir Kaya ile kaçarak, Kaya´nın babası Ünal Kaya´nın yanında yaşamaya başladı. Durumu öğrenen Gülistan Atılgan´ın Avrupa´da yaşayan ağabeyi ve arkadaşları Ünal Kaya´nın evine araçla gelerek evi kurşunladı. Silah seslerini duyan Ünal Kaya´nın kardeşleri Halil İbrahim Kaya ve Arif Kaya dışarı çıktı. Otomobille kaçmaya çalışan Atılgan´ın ağabeyi ve 2 arkadaşı, Kaya kardeşlere çarparak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler ağır yaralı Halil İbrahim Kaya´nın hayatını kaybettiği belirlerken, Arif Kaya ise Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Halil İbrahim Kaya, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarmanın takibi sonucunda olay yerinden kaçan şüpheliler, yakalanarak İlçe Jandarma Komutanlığı´na götürüldü.

Otopsi işlemleri tamamlanan Halil İbrahim Kaya´nın cenazesi, bugün yakınları tarafından alınarak Üçkonak Mahallesi´ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Kaya, toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-07-08 18:30:36