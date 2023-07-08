Kayseri'de vinçli kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Metin DEĞİRMENCİ/ YEŞİLHİSAR (Kayseri), (DHA)KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde, vinçli kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yeşilhisar ilçesi Başköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Birol D. yönetimindeki 50 UN 079 plakalı vinçli kamyon, Nuh D. (65) yönetimindeki 51 AD 600 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Nuh D. hayatını kaybederken, vinçli kamyonun sürücüsü Birol D. ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Yeşilhisar Devlet Hastanesi´ne kaldırırken, Nuh D.´nin cansız bedeni ise Yeşilhisar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri / Yeşilhisar Metin DEĞİRMENCİ

2023-07-08 22:51:19