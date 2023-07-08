Kayseri'de 21 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de dün, kamyonet ile işçi servisinin çarpıştığı, 21 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Kayseri-Malatya yolunun 15'inci kilometresi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Murat A. yönetimindeki kamyonet ile Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçilerin taşındığı Kenan D. yönetimindeki 38 P 7676 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4'ü ağır 21 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan tedavileri tamamlanan 15 kişi taburcu edilirken, 6 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kavşağa kontrolsüz şekilde giren minibüse, hızla gelen kamyonetin çarptığı ve çarpmanın etkisiyle minibüsün yoldan çıktığı görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-07-08 23:51:21