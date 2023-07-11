Kayseri´de aranan 14 şüpheli yakalandı

Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİ'de çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli, eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, 'hırsızlık', 'uyuşturucu ticareti', 'dolandırıcılık', 'silahla tehdit', 'kasten yaralama', 'zorla dilendirme' suçlarından aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 78 personelin katıldığı ve 20 adrese yapılan baskınlarda 14 şüpheli, gözaltına alındı. 'Hırsızlık' suçundan kesinleşmiş hapis bulunan H.A., bir evin çatısında yakalandı; o anlar kameraya yansıdı. İşlemleri sonra M.E. adliyeye sevk edildi, 13 şüpheli ise cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-07-11 11:35:30