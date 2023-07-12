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        PARKTA OTURANLARA OTOMOBİLDEN TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI: 3 YARALI  

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 02:05
        PARKTA OTURANLARA OTOMOBİLDEN TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI: 3 YARALI  

        KAYSERİ'de parkta oturan Suriye uyruklu 3 kişi, henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından otomobilden tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.Olay, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Koçak Parkı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirlenemeyen kişiler otomobilden, Suriye uyruklu Ö.R., M.R. ve S.Y.'ye tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucunda 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü:

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        -Olay yeri

        -Genel Detay

        Süre: 175 MBHaber-Kamera. Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

        2023-07-12 02:04:57

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