Esnaf intihara kalkıştı, zorla senet imzalatan 4 kişi adliyede

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 1 milyon TL borç verdikleri S.A. isimli esnaftan 2 milyon TL almalarına rağmen senetlerini teslim etmedikleri ve tehdide devam ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 3 kişinin emniyette serbest bırakıldığı öğrenilirken, adliyeye sevk edilenlerin, esnaf S.A.'nın fare zehri içerek intihara teşebbüs etmesine sebep oldukları tespit edildi.

Kayseri'de esnaflık yapan S.A., iddiaya göre K. A., T. A., Ş.A. ve A.A.'dan 1 milyon TL borç alarak, senet imzaladı. S.A., 1 milyon TL'lik borcunu 2 milyon TL olarak geri ödemesine rağmen senedi kendisine teslim edilmedi. Şüphelilerin kendilerine para vermeye devam etmesi konusunda baskı uyguladıkları S.A., geçen 17 Ocak'ta fare zehri içerek intihara teşebbüs etti. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan S.A, 15 gün süren tedavisinin ardından taburcu oldu. S.A., şüphelilerin kendisini tehdit etmeyi sürdürmesi üzerine şikayetçi oldu. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, K. A., T. A., Ş.A. ve A.A. ile şüphelilerin yanında çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Çalışan 3 kişi emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2023-07-12 15:54:31