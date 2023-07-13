Yargıtay, DEAŞ´ın sözde Telafer emirine verilen cezayı onadı 

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan ve örgütün sözde `Telafer emiri´ olduğu iddia edilen Irak uyruklu Suphi Huveytli´ye (51) verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak uyruklu Suphi Huvetyli'yi 19 Eylül 2019'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Telafer emiri' olduğu iddiasıyla gözaltına aldı. Ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Huvetyli hakkında, Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde 'Silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede yer alan bilgilere göre 4 ay önce Kayseri´de yaşayan oğlunun yanına gelen sözde emir, 2007 yılında Irak El-Kaidesine katılarak örgütün Cezira Mektebi isimli askeri kampında eğitim aldı. İddianamede yer alan tanık R.E. ifadesinde Huveytli için, "DEAŞ´a biat etmeyenlerin evlerine baskın düzenleyip, kadın ve çocukları kaçırıp, meydana dizerdi. Güzel kadın ve çocukları seçip, geri kalanları da emir verip öldürtüyordu. Bin 500 araç ve 30 bin DEAŞ´lı, Ebu Muhammed kod adlı Suphi Huveytli´nin emri altındaydı ve ondan izinsiz hiçbir iş yapılmazdı" dedi.

Başka bir suçtan tutuksuz yargılanan, itirafçı olan DEAŞ'lı tanık R.E.'nin, "Suphi büyük bir emirdir, 'Ebu Muhammed' kod adını kullanır. Musul, Tefafer, Beac ve Sincar bölgelerinden sorumluydu. Sigara içenlerin parmağını, hırsızlık yapanların da bileklerini keserdi" yönündeki ifadesi de iddianamede yer aldı. Suphi Huveytli'nin, DEAŞ lideri Bağdadi tarafından emir ilan edilerek, örgütün silah ve mühimmat sorumlusu yapıldığı da öne sürüldü.

19 Haziran 2020'de görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Suphi Huveytli hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunma yapan ve iddianamedeki suçlamaları reddettiğini ifade eden sanık Huveytli, "Kod adı kullanmıyorum. İddia edilen isim oğlumun ismi. Cezira askeri mektebinde eğitim almadım. 25 gün cezaevinde kaldım. Silahla ayağımdan yaralandım. Musul, Telafer gibi illerde emirlik yapmadım. DEAŞ'ı sevmiyorum. Irak'ta olaylar olunca Suriye üzerinden Türkiye'ye geldim. Tanık R.E. kızımı istedi, vermeyince de bu şekilde iftira attı" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Suphi Huveytli´yi, `Silahlı terör örgütü üyesi olma´ suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

YARGITAY CEZASINI ONADI

Sanık avukatı, yerel mahkeme ve Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği karara itiraz edip dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği 3'üncü Ceza Dairesi, yapılan itirazı karara bağladı. Ceza dairesi, sanık hakkında verilen cezaya yapılan itiraz taleplerinin yerinde görülmediğine vurgu yaparak, temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi. Ceza Dairesi, Yerel Mahkeme ve Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde de eksiklik olmadığı, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını kaydetti. Onama kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2023-07-13 12:38:22