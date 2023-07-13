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        Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ameliyat edildi

        DHA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 14:00
        Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ameliyat edildi

        İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, bel fıtığı nedeniyle ameliyat edildi. 

        Sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştiren Kayserispor´da teknik direktör Çağdaş Atan, belinden operasyon geçirdi. Ameliyat sonrası Atan'ın tedavisi sürüyor.

        Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Çağdaş Atan dün başarılı bir operasyon geçirdi. Atan´ı tedavi gördüğü hastanede basın sözcümüz Samet Koç ve futbol direktörümüz Murat Duman ziyaret etti. Teknik direktörümüze 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. (DHA)

        DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

        2023-07-13 13:59:48

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