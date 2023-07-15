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        Kayseri'de 2 minibüs ile kamyonet çarpıştı: 12 yaralı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 18:59
        Kayseri'de 2 minibüs ile kamyonet çarpıştı: 12 yaralı

        Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 2 minibüs ve 1 kamyonetin çarpıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında KayseriMalatya yolunun 38'inci kilometresi Tomarza Kavşağı'nda meydana geldi. Halil Mutlu yönetimindeki 38 E 0907 plakalı kamyonet, Necati Tuna yönetimindeki 38 H 3926 plakalı minibüs ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 38 ABN 860 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet ve 38 H 3926 plakalı minibüs şarampole devrildi. Kazada, araçlarda bulunan 12 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

         DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

        2023-07-15 18:58:10

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