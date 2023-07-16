BAKAN ÖZHASEKİ: BÖYLE BİR KÖTÜLÜĞÜ TARİHTE HİÇ GÖRMEMİŞTİK  

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Böyle bir vahşeti ve kötülüğü gerçekten tarihte hiç görmemiştik. Bizim bu kalemiz nice kötü günler görmüştür. Ama ne yazık ki üzülerek söylüyorum böyle bir kötü günü içimizden çıkarak 'Müslüman'ız, sizdeniz, çocuklarınıza hizmet ediyoruz' diyerek ortaya çıkıp o şirin yüzüyle herkese sempati dağıtanlar yaptılar" dedi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinliklerine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, "7 yıl kadar önce devletimiz ve milletimiz büyük bir ihanete uğradı. Böyle bir alçaklığı ve kalleşliği tarih boyunca hiç görmemiştir. Bir taraftan sivil insanlara kurşunlar sıktılar. Milletin meclisini bombaladılar. Cumhurbaşkanımızın çalışma ofisini, Külliyeyi bombaladılar. Böyle bir vahşeti ve kötülüğü gerçekten tarihte hiç görmemiştik. Bizim bu kalemiz nice kötü günler görmüştür. Ama ne yazık ki üzülerek söylüyorum böyle bir kötü günü içimizden çıkarak 'Müslüman'ız, sizdeniz, çocuklarınıza hizmet ediyoruz' diyerek ortaya çıkıp o şirin yüzüyle herkese sempati dağıtanlar yaptılar. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki 'bir soru karşısında münafık alameti güçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler ve sözünde durmaz. Bir de emanete ihanet eder' Bu vasıfların hepsi yine üzülerek söylüyorum bu biraz önceki kastettiğim kardeşlerde vardı. Hiçbir gün olsun dosdoğru gelmediler. Millete yalan söylediler. 'Müslüman'ız' dediler ama iradelerini Amerika'ya peşkeş çektiler. Onların kucağında oturan şizofren ne söylemişse onu yaptılar" diye konuştu.'BU İHANETLERİ HİÇ UNUTMADIK'Sözlerini sürdüren Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:"Kur'an, sünnet çizgisinde olan bizim o arı duru dinimizi ne yazık ki onlar, o başlarındaki durmadan ağlayan bir yapı var ya, o sümüklü adamın güya rüyada görmüş olduğu birtakım sapkınlıklara peşkeş çekip kendilerinden geçtiler. En büyük ihaneti de yine bu millete yaptılar. Üniforma giydiler. Mehmetçiğin üniformasına yaptılar ve biz bu ihanetleri hiç unutmadık. Bundan sonra da unutmayacağız. Bu hainlere mecliste çıkıp da af dileyenlere ne yaparlarsa yapsınlar biz ölünceye kadar onları unutmayacağımızı bir kez daha söyleyeceğiz, söylemeye de devam edeceğiz.'EVLERİNİ EN KISA SÜREDE YAPACAĞIZ'Yeni kabinede getirildiği Bakanlık görevine değinen Özhaseki, "Şimdi de zor bir görev üstlendim. Sayın Cumhurbaşkanımız asrın afet olarak nitelendirdiğimiz bu depremdeki yıkılan şehirlerin imar edilmesi, şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için bu fakir kardeşinize göre verdi. Evet büyük bir felaketle karşı karşıya kalmıştık. Bu felaket 11 ilimizi etkiledi. 14 milyon kardeşimiz bundan etkilendi. 50 binden fazla canımızı da toprağa verdik. Fakat bir tarafta da hayat devam ediyor diyerek onlara fatihalar okurken hayatı da normalleştirmek adına çalışmaya başladık. İlk gece itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve bizler ki o günlerde AK belediyelerin başındaydım. 808 belediyemiz deprem bölgesindeydi. Yaralarımızı sarmaya çalıştık. Onlar için neler yapabileceksek hepsi hususunda gayret ettik. Yarın yine inşallah o taraflara doğru gidiyorum. Evlerini en kısa sürede yapacağız. Onların o sağlam güvenlik konutları oturtuncaya kadar bizlere uyku olmayacak. Gecegündüz çalışacağız. Öyle sağlam evler yapacağız ki inşallah bundan sonra deprem olduğunda bir daha kimse evinden bile çıkmayacak. Rahat edecekler, huzurla geleceğe bakacaklar. Bu konuda da sizlerin duasını bekliyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)Görüntü Dökümü:

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-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin konuşmasıHaber: Olcay DÜZGÜNİlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA)- DHA-Gündem Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN

2023-07-16 01:31:29