Zihinsel engelli Ömer, 3'üncü kattan düşüp öldü

Furkan KAVUKLUSamed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 3'üncü kattaki evin penceresinden düşen Suriye uyruklu zihinsel engelli Ömer Abid Taha (17), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Papatya Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın son katında meydana geldi. Suriye uyruklu zihinsel engelli Ömer Abid Taha, iddiaya göre, pencereden dışarı baktığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Taha'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ömer Abid Taha'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLUSamed Aydın SUN

2023-07-17 18:33:45