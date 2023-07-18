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        1.5 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ, TÜFEKLE YAŞAMINA SON VERDİ

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 00:44
        1.5 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ, TÜFEKLE YAŞAMINA SON VERDİ

         

        Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 1.5 ay önce yabancı uyruklu bir kadınla 2'nci evliliğini yapan Veli Başaran (58), tüfekle başına ateş ederek, yaşamına son verdi.

        Olay, saat 19.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi Kaldırım Caddesi´nde bulunan 4 katlı binanın 3´üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, 1.5 ay önce yabancı uyruklu bir kadınla 2'nci evliliğini yapan Veli Başaran, tüfekle başına ateş etti. Silah sesini duyan eşi, Başaran'ı kanlar içinde yatarken buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Başaran'ın yaşamını yitirdiği belirledi. Başaran'ın cansız bedeni, savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü:

        -Olay yerinden görüntü

        -Cenazenin binadan çıkarılması

        -Genel detayDHA-Gündem Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

        2023-07-18 00:43:57

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