Kayseri´de iki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Furkan KAVUKLU-Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, Gönül Buluş yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Sahil Sokak´ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun süredir husumet bulunan Soner U., Okan U., Cengiz U. ile Ferhat, Cebrail ve Gönül Buluş arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmayla Gönül Buluş gözünden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Buluş, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheliler gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU-Samed Aydın SUN

2023-07-18 13:21:33