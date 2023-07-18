Kayseri´deki terör saldırısının failine 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1116 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 7 yıl önce çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen, 15 askerin şehit olduğu saldırının faillerinden 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner ile daha önce yargılanıp beraat eden sanıklarından da aralarında olduğu 1'i firari, 13 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme sanıklardan Ferhat Tekiner'i, 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1116 yıl hapis cezasına çarptırdı.

PKK'lı 'Fırat Botan' kod adlı Ferhat Tekiner, 23 Ekim 2020'de MİT ve emniyet iş birliğinde düzenlenen operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi. PKK'lı Tekiner'in, 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen saldırının faillerinden olduğu tespit edildi. Tekiner'in, 15 askerin şehit olduğu ve 54 kişinin de yaralandığı Kayseri'deki patlamanın faili 'Kendal Deniz' kod adlı Kenan Çiçek'e çaldığı aracı teslim eden terörist olduğu belirlendi. Tekiner'in ifadeleri doğrultusunda daha önce ana dava dosyasında yargılanıp beraat eden 2 şüphelinin de aralarında olduğu Diyarbakır'da gözaltına alınan 4 şüpheli de 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

SALDIRININ PLANLAYICISINA 16 KEZ MÜEBBET

Saldırıya ilişkin 21 sanıklı ana dava 19 Nisan 2019'da sonuçlandı. Ferhat Tekiner'in çaldığı araçla saldırıyı düzenleyen tutuklu sanık Kenan Çiçek, 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1118 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklara da değişen yıllarda hapis cezası verildi.

7 SANIĞA HAPİS, 10 SANIĞA BERAAT

Tutuksuz sanıklardan Abdullah Akbıyık'a 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 6 yıl, Mehmet Oluk'a 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıl, Ekrem Uğur ve Ümit Kepir'e 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım' suçundan 4'er yıl 6'şar ay, Murat Talan'a 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan 4 yıl, Serkan Ay'a 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan 4 yıl, halk otobüsünün sürücüsü Hamit Eroğlu'na '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan 2 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan 10 sanığın ise beraatine hükmeden heyet, firari sanıklar Ferhat Tekiner, Sait Karabulut ve İshak Özçaktu'nun dosyalarını ise ayırdı.

YARGITAY'DAN KISMEN ONAMA KARARI

Tarafların kararı temyiz etmesinin ardından dosya, Yargıtay'a taşındı. Dosyanın geldiği 3'üncü Ceza Dairesi, incelemenin ardından kararını verdi. Kararda 9 sanığa verilen hapis cezaları, eksik soruşturma gerekçesiyle bozuldu. Kenan Çiçek, Murat Talan ve Serkan Ay'a verilen hapis cezaları ise hukuka uygun bulunarak onandı. Ayrıca beraat eden 8 sanık hakkındaki karar da onandı. Beraat eden Barış K. ve Mehmet A.'ya verilen kararsa, yakalanan Ferhat Tekiner'in verdiği ifade sonrası devam etmekte olan benzer dava dosyası nedeniyle bozuldu.

DOSYALAR BİRLEŞTİ

Yargıtay'ın kısmen bozma kararı vermesi sonrası Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Ferhat Tekiner ile diğer 4 sanığın ek iddianame kapsamında yargılandıkları dava ile Yargıtay'ın kısmen bozma kararı verdiği dava dosyasının birleştirilmesine kararı verdi, sanıkların dosyası, Ferhat Tekiner'in yargılamasının yapıldığı dava dosyası ile birleştirildi.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen ve Ferhat Tekiner'in yakalanıp Türkiye'ye getirildiği 23 Ekim 2020'den bugüne kadar geçen 998 gün sonra davanın karar duruşması görüldü. Salonda tutuklu sanıklardan Ferhat Tekiner hazır bulunurken, Mehmet A. ve Barış K. bulundukları cezaevinden, tutuksuz sanıklardan polis memuru M.Ö., Seyfettin A., Mehmet Y. Mehmet O. ise bulundukları şehirlerin adliyelerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmada yer almadı.

Sanıklardan Ferhat Tekiner son savunmasında, "Kendi isteğimle teslim oldum. Basın hakkımda yalan haber yaptı. Ben devletçi birisiyim. Terörle alakam yok. Benim uzmanlık alanım oto hırsızlığı. Devletime karşı boynum kıldan incedir. Kenan Çiçek beni kandırdı. Ona araç sattım, başka bir şey de yapmadım. Terör suçundan beraatimi istiyorum. Bana hırsızlık suçundan ceza verin" dedi.

Diğer sanıklarda üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti, sanıklardan Ferhat Tekiner'i, 15 kez 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 1 kez de devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma' suçundan olmak üzere toplam 16 kez ağırlaştırılmış müebbet, saldırıda yaralanan 54 askere yönelik eylemi nedeniyle 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 54 kez 20 yıl hapis, 'hırsızlık' suçundan 18 yıl, 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma' suçundan 12 yıl, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 6 yıl olmak üzere toplam 1116 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuklu sanıklardan Barış K. ve Mehmet A. ile tutuksuz sanık Ekrem Uğur´u ise, 15 kez 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 54´er kez 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, tutuksuz sanık Ekrem Uğur hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına da karar verdi. Tutuksuz sanıklardan polis memuru M.Ö., 'suçluyu kayırma' suçundan, Ümit K. ise 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan 4´er yıl 6´şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Mehmet Y., Mehmet O., Hamit E., Seyfettin A. ve Elzem Ş.'nin ise delil yetersizliğinden beraatlerine hükmetti. Tutuksuz sanıklardan Abdullah A.'nın geçen yıl hayatını kaybetmesi nedeniyle de hakkında davanın düşürülmesine karar verildi. Firari sanık Sait Karabulut'un dosyası ise ayrıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2023-07-18 17:55:34