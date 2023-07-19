Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kayseri'de ev satma vaadiyle 20 kişiyi 11,5 milyon TL dolandıran 6 kişi yakalandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 11:28
        Kayseri'de ev satma vaadiyle 20 kişiyi 11,5 milyon TL dolandıran 6 kişi yakalandı

        Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, sosyal medya üzerinden ev satma vaadiyle yaklaşık 20 kişiyi toplam 11,5 milyon TL dolandıran 6 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

        Kayseri´de emlak alım satım işi yapan C.D., Y.A., K.E., R.A., F.T. ve A.C., farklı zamanlarda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) dairelerini kendilerine aitmiş gibi sosyal medya üzerinden ilan verdi. Şüpheliler, anlaştıkları yaklaşık 20 kişiden, noterde imza attırarak yaklaşık 11,5 milyon TL aldı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden R.A., F.T. ve A.C., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, C.D., Y.A. ve K.E. ise adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

        2023-07-19 11:27:13

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        (ÖZEL) Fatih Tekke: Öncelikli hedefimiz ligde kalmak
        (ÖZEL) Fatih Tekke: Öncelikli hedefimiz ligde kalmak
        (ÖZEL) Fatih Tekke: Öncelikli hedefimiz ligde kalmak
        (ÖZEL) Fatih Tekke: Öncelikli hedefimiz ligde kalmak
        Kayseri´deki terör saldırısının failine 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1116 yıl hapis
        Kayseri´deki terör saldırısının failine 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1116 yıl hapis
        Kayseri´de iki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı
        Kayseri´de iki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı
        SMA hastası Melih Eymen: Artık çok güçlü ve mutluyum
        SMA hastası Melih Eymen: Artık çok güçlü ve mutluyum
        1.5 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ, TÜFEKLE YAŞAMINA SON VERDİ
        1.5 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ, TÜFEKLE YAŞAMINA SON VERDİ