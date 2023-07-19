35 derece sıcakta tonlarca ağırlıktaki taşa şekil veriyor

Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 25 yıldır taş ustalığı yapan Hüseyin Sarıkaya (48), 35 derece sıcaklıkta tonlarca ağırlıktaki kaya kütlelerini çivi ve balyozla kırarak dekorasyon ve taş duvarlarda kullanılır hale getiriyor. Taş ustası Sarıkaya, "Yaptığımız iş basit bir iş değil, gerçekten çok ağır. Tedbir almazsan facia ile sonuçlanabilir. Sıcağın altında çalışıyoruz. Ben ve buradaki çalışanlar, ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz " dedi.

Adana'da besicilik yapan Hüseyin Sarıkaya, askerliğini yaptıktan sonra Kayseri'ye geldi. Bir süre iş aradıktan sonra taş kırma işine başladı. 25 yıldır taş kıran Sarıkaya, 35 derece sıcaklıkta tonlarca ağırlıktaki kayaların üzerine balyoz ile çivi çakarak ikiye bölünmesini sağlıyor. 2 parçaya ayrılan kayalar, kepçeyle belirli noktalara taşınıyor. 42 işçinin çalıştığı taş ocağında, tonlarca ağırlıktaki kaya kütleleri dekorasyon ve taş duvarlarda kullanılmak üzere hazır hale getiriliyor. Yaptığı işin zorluklarına değinen taş ustası Sarıkaya, "Adana Saimbeyli ilçesinden Kayseri'ye geldim. Adana'da besicilik yapıyordum. Askerden geldikten sonra Kayseri'de bu işe başladım ve 25 yıldır yapıyorum. Bu işi yaparken çok dikkat etmek gerekiyor. Taşı nasıl keseceğini bilmezsen bu işi yapamazsın. Ayrıca ağır bir iş. Büyük kayaları insan gücüyle, çivi ve balyoz kullanarak kare haline getiriyoruz. Bu kayalar duvar, minare, bina süsleri ve yer döşemelerinde kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

'KAYA PARÇALANACAĞI ZAMAN ÇITIR ÇITIR SES GELİR'

Tonlarca ağırlıktaki kayaların kırılma sürecini anlatan Sarıkaya, "Taşı kırmaya başlamadan önce sağlam olup olmadığını balyoz ile vurarak test ediyoruz. Kayanın çürük olmaması çok önemli. Taşa delikleri açtıktan sonra çivileri çakıyoruz. Kaya parçalanacağı zaman çıtır çıtır ses gelir. Kendi halinde kesilmeye başlıyor. Bunu sürekli yaparak büyük kayaları küçük parçalar haline getiriyoruz. 4 taş çıkacak duruma geldiği zaman, çivi kullanmaya gerek kalmadan balyoz ile kırıyoruz. Kayadan gelen sesi ancak bu işi yapanlar bilir. Bu işi yapmayan o sesin ne olduğunu anlayamaz. İşi bilmeyen işçileri yalnız çalıştırmıyorlar. Bunu öğrenmesi için 1-2 ay zaman gerekiyor" diye konuştu.

'EKMEĞİMİZİ TAŞTAN ÇIKARIYORUZ'

Taş kırarken aldıkları önlemleri aktaran Sarıkaya, şöyle konuştu:

"Burada 42 işçi çalışıyor. Kepçe, kayaları bizim yanımıza getiriyor. Baret, gözlük ve çelik ayakkabılarımızı giyiyoruz. Kayayı kestiğimizde kepçe gelerek istediğimiz yöne çeviriyor. 25 yıldır başıma hiçbir şey gelmedi. Ben ve buradaki çalışanlar, ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz. Burada malzemenin durumuna göre ortalama 700 taş kırıyoruz. Taş güzel olunca fazla iş yapıyoruz. Ben, günde kayadan ortalama 600 parça taş çıkarabiliyorum. Yaptığımız iş basit bir iş değil, gerçekten çok ağır. Tedbir almazsan facia ile sonuçlanabilir. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor. Sıcağın altında çalışıyoruz. Akşam eve geldiğimizde, çocuklarımızı görünce dinlenebiliyoruz. İşin yorgunluğunu evdeki çocuklar alıyor." (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-07-19 11:58:24