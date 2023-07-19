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        Kayseri´de 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 19:13
        Kayseri´de 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Sevilay AY-Özge ARIK/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü N.Y., polis ekiplerince yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, `hırsızlık´, `mala zarar verme´ ve `hükümlü veya tutuklunun kaçması´ suçlarından hakkında kesinleşmiş 18 yıl 8 ay 10 gün hapis cezsı bulunan firari hükümlünün N.Y.´nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi´nde olduğu belirlendi. Hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan N.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Sevilay AY-Özge Zeynep ARIK

        2023-07-19 19:12:20

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