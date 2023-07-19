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        Kayseri'de 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi yakalandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 19:24
        Kayseri'de 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi yakalandı

        Özge ARIK/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Melikgazi ilçesindeki adreste saklandığı belirlendi. Hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Özge Zeynep ARIK

        2023-07-19 19:23:13

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