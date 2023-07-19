Kayserispor hazırlık maçında İstanbulspor´u 3-2 mağlup etti

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, ilk hazırlık maçında İstanbulspor´u 3-2 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren Kayserispor, ilk hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Kayserispor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya Kayserispor; Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Uzodimma, Arif Kocaman, Lionel Carole, Kemen, Baran Ali, Cardoso, Mane, Ali Karimi, Mame Thiam 11´iyle çıktı. İstanbulspor ise müsabakaya; Jensen, Vefa, Ali, Mehmet, Okan, Rroca, Muammer, Sambissa, Topalli, Guri ve Jackson 11´iyle çıktı. Kayserispor müsabakayı 3-2´lik skorla kazandı. Kayserispor´un gollerini Cardoso, Kemen ve Baran Ali atarken, İstanbulspor´un gollerini Jackson ve Kubilay attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kayserispor ile İstanbulspor hazırlık maçından görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-07-19 20:47:41