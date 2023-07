İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Mutsuzum. Transfer bir süreç. Oyuncularla görüşme zaman alır. Pazarlık aşaması vardır. Ama biz daha henüz tahtayı açıp oyuncularla görüşme veya bu süreci yönetme durumuna bile gelemedik" dedi.

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Çağdaş Atan, yeni sezon öncesi ilk etap kampını tamamladı. Çağdaş Atan, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini kaydederek, "Bugün son günümüz 15 gün hiç ara vermeden çalıştık. Ayın 23´ünde ikinci etap kampı başlayacak Sonunda söylemek zorunda olduğum şeyi en başta söylemek istiyorum. Mutsuzum. Mutsuz olduğumu söyleyebilirim. Transfer bir süreç. Oyuncularla görüşme zaman alır. Pazarlık aşaması vardır. Ama biz daha henüz tahtayı açıp oyuncularla görüşme veya bu süreci yönetme durumuna bile gelemedik. Benim için çok hassas olan önemli bir nokta. Şimdiye kadar özveriyle çalışan oyuncu grubu var. Onlardan istenilen her şeyi yaptılar. Onlara kesinlikle bir söz söyletmek istemem. Ama bu kadro gelecek sene transferlerle yapacağımız kadronun iskeleti olarak planlandı. Geçen seneki kadrodan şu an tam sekiz ana oyuncu kadromuzda yok. Haliyle bu kadronun üzerine şu an en az net 5 oynayabilecek buradaki oyuncuların rekabete sokabilecek ve Kayserispor'u lig yarış puan tablosunun ilk sayfasında tutabilecek bir takım için en az beş tane oyuncuya ihtiyacımız var" diye konuştu.

"GEÇ KALDIĞIMIZI SÖYLEYEBİLİRİM"

Transferde geç kaldıklarını dile getiren Çağdaş Atan, "Transferler ilk etap kampına yetişmedi ama gönül ister ki ayın 23´ündeki ikinci etaba yetişsin. Şu an çok zor gözüküyor. Sizin de dün dinlediğiniz gibi maalesef henüz bu aşamayı gerçekleştirememiş durumdayız. Bizim Kayseri şehri ve Kayserispor'la ilgili hayallerimiz bitmedi. Ben ve ekibim Kayserispor'un başında olmak için çok çabalıyoruz. Burada olmak için çok mücadele ediyoruz ama süreç istediğimiz gibi ilerlemedi maalesef. Burada kampta transferlerle çalışmak bizim için en idealiydi. Transfer tahtası açılacaksa transfer eğer ne kadar geç gelirse bizim önümüzdeki sezonda başarılı olmamıza o kadar sekte vurur. Çünkü biz beraber çalışmaya tekraren çok çalışmaya inanan bir antrenör grubuyuz. Bu kadronun 38 maç maratonunu götürmesi mümkün değil. Bizim en az beş tane oyuncak oyuncuya hatta 2-3 alt liglerden belirlediğimiz genç oyuncuya ve hatta bizim akademimizin genç oyuncu transferine ihtiyacı var. Çünkü akademi havuzumuz maalesef boş. Altyapıdan gelecek çok fazla yetenekli oyuncumuz yok. Veya A takımı zorlayacak çok fazla oyuncumuz yok. Evet bu kampta 8-9 tane oyuncuyla beraberiz. Onları çok zorluyoruz. Çok tekrara maruz bırakıyoruz. Kazandığımız oyuncular yani bu konudaki fikrimiz net. Ben ve ekibim Kayserispor başında kalmak için, burada çalışmak için şehirle ve seyirciyle filizlendirdiğiniz hayali yaşatmak için çok çabalıyoruz. Burada kalmak için çok çabalıyoruz. Umarım şartlar o konuda gerçekleşir biz de hem hayallerimizi gerçekleştirir hem de görevimizin başında oluruz" şeklinde konuştu.

