Karaman'daki çelik yelekli cinayet davasında 4 sanığa tahliye

Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KARAMAN'da, iş yerlerine çelik yelek giyerek gelen Ramazan Erbay´ı, çıkan çatışmada öldüren ve firar ettikten 73 gün sonra yakalanan Ercan Küçükbingöl'ün de aralarında 5´i tutuklu 22 sanıklı dava, güvenlik nedeniyle Kayseri´de görülmeye başlandı. Davanın ilk duruşmasında 4 tutuklu sanık cezaevinde kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliye edilirken, duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Olay, geçen yıl 4 Haziran´da KaramanKonya karayolu üzerindeki Galericiler Sitesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, üzerinde çelik yelek olan ve başka bir galericinin yanına ziyarete gelen Ramazan Erbay, rakip galeriye gitti. Erbay belinden çıkardığı tabanca ile galerinin ortakları Özay K., Harun K. ve Ercan Küçükbingöl'e doğru ateş etti. Ercan Küçükbingöl de silahını çekip Erbay'a karşılık verdi. Çıkan çatışmada Ramazan Erbay, Özay K. ve Harun K., yaralandı. Erbay hayatını kaybederken, diğer yaralılar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olay sonrası Özay K., D.K. ve A.B. ile başka bir suçtan cezaevinde olan Bircan K., tutuklandı. Ercan Küçükbingöl ise firar etti.

POLİS ÖZEL EKİP KURDU

Olayın ardından kaçan Ercan Küçükbingöl´ün yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip, Küçükbingöl'ün İzmir'deki bir evde saklandığını belirledi. İzmir Emniyet Müdürlüğü ile gerçekleştirilen ortak operasyon ile Ercan Küçükbingöl, saklandığı evde 73 gün sonra yakalanıp, gözaltına alındı. Karaman'a getirilen Ercan Küçükbingöl emniyetteki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ercan Küçükbingöl, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DOSYA KAYSERİ´YE GÖNDERİLDİ

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 5´i tutuklu 22 sanık hakkında, `suç örgütü kurma´, `suç örgütüne üye olma´ ve `kasten adam öldürme´ gibi çeşitli suçlardan iddianame düzenlendi. İddianamenin geldiği Karaman Ağır Ceza Mahkemesi, tarafların birbirine zarar verebilecekleri, kamu güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve kamuoyunda infial yaratacak bir olay olmaması için yeniden Karaman Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazdı. Başsavcılık tarafından Yargıtay 5´inci Ceza Dairesine yapılan müzekkere yazısı sonrası, Yargıtay dosyanın güvenlik nedeniyle Kayseri´de görülmesine karar verdi.

DAVA BAŞLADI

Kayseri 6´ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi gereken dava, sanık sayısının fazla olması nedeniyle Kayseri Adliyesi Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun Konferans Salonu'nda yapıldı. Dava nedeniyle polis tarafından, duruşma salonu, adliye binası içerisi ve bina dışında geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşmada tutuklu sanıklardan Ercan Küçükbingöl, Özay K., ve Bircan K. ile suça sürüklenen çocuk sanıklar D.K. ve A.B. ile bazı müşteki tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Ölen Ramazan Erbay´ın şikayetçi annesi P.A. da salonda hazır bulundu.

`HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM DİYE BAĞIRDI´

Ramazan Erbay´ı ilk kez olay yerinde gördüğünü anlatan sanık Ercan Küçükbingöl, "İlk kez olay günü gördüğüm Ramazan Erbay´ın, ağabeyim Özay K.´ye ateş ettiğini gördüm. Ağabeyimin üzeri kanlıydı. Üzerimde bıçak vardı. Ramazan´ın o sırada arkası bana dönüktü. İstesem orada bıçakla etkisiz hale getirebilirdim. Ağabeyimin yanına gidip siper olmaya çalıştım. Süleyman Ü., Ramazan Erbay´a beni gösterip, `onu da vur´ dedi. Ramazan ile göz göze geldik. Uyuşturucu kullandığı gözlerinden belliydi. Kıpkırmızıydı. 1 el ateş etti. Mermi başımın yanından geçti. Sonra kendimi ağabeyimin iş yerine attım. Harun da, Ramazan´ı etkisiz hale getirmişti. İstesem orada da vurabilirdim. Daha sonra birisi `silah var´ diye bağırdı. Ardından Ramazan `hepinizi öldüreceğim´ diye bağırdı. Peşinden koştum. Ayaklarına doğru ateş ettim" ifadelerini kullandı.

`RAMAZAN´IN VURULMASI YÖNÜNDE EMİR VE TALİMAT OLMADI´

Öldürme kastı olmadığını da söyleyen Ercan Küçükbingöl, "Yere düştü. Yerde de asfalta doğru 3 el ateş ettim. Toplam 4 el ateş ettim. Ramazan bana, `yapma, dur´ dedi. Sonra belinden silahı çıkarmaya çalıştım. Çelik yeleğine sıkışmıştı. Silahı çıkarıp aldım. A.F.Ç.´nin av tüfeği fişeğinin Ramazan´a isabet ettiğini kamera görüntülerinden gördüm. Ramazan´ın vurulması yönünde bir emir ya da talimat olmadı. 73 gün firar gezdim. Ben öldürmediğime eminim. Olay nedeniyle pişmanım" şeklinde savunma yaptı.

Diğer sanıklar da, örgüt kurucusu, yöneticisi ya da örgüt üyesi olmadıklarını, kendi kardeşleri arasında dahi zaman zaman anlaşmazlıklar yaşadıklarını, olayla da alakaları olmadıklarını söyleyerek, şikayetçi olduklarını belirtti.

Ölen Ramazan Erbay´ın annesi P.A. ise "Oğlum cezaevinden yeni çıkmıştı. Kimseyle görüşmezdi. Şikayetçiyim" dedi.

Tutuksuz müşteki sanıklardan Süleyman Ü. ise "Özay K. ile aramızda hiç husumetimiz ve kinimiz yoktur. Olay yerinde, tamamen aracı durumundaydım. Ramazan´ı daha önce ben cezaevinden çıktıktan sonra görmüştüm. Bir de olay günü gördüm. Kesinlikle Ramazan´a talimat vermedim. Onu azmettirmedim. Şikayetçiyim" dedi.

8 saat süren duruşma sonunda mahkeme heyeti verdiği ara karar ile tutuklu sanıklardan Özay K., Bircan K. ve suça sürüklenen çocuk sanıklar D.K. ve A.B.´nin tutuklu kaldıkları süreleri göz önünde bulundurarak, adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2023-07-20 19:36:53