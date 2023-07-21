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        Kayseri´de `Forex´ yatırımı yalanıyla 10 kişiyi 16,5 milyon TL dolandırdı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 15:51
        Kayseri´de `Forex´ yatırımı yalanıyla 10 kişiyi 16,5 milyon TL dolandırdı

        Furkan KAVUKLU-Özge ARIK/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de `Forex´ yatırımı adı altında 10 kişiyi, toplam 16,5 milyon TL dolandıran M.G, polis ekiplerince yakalandı.

        Kayseri´de M.G., 2 yıl içinde `Forex´ yatırımı adı altında para kazandığını söyleyerek, yatırım amaçlı 10 kişiden toplam 16,5 milyon TL aldı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, M.G.´nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheli, İstanbul´a otobüsle gittiği sırada düzenlenen operasyonla Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi´nde (AŞTİ) yakalandı. Gözaltına alınarak Kayseri´ye getirilen M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

        DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU-Özge Zeynep ARIK

        2023-07-21 15:50:57

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